Хлопець з подарунком перед будівлею поліції

Шестикласник кременецької школи, який повідомив правоохоронців про спробу вербування спецслужбами Росії, отримав від поліцейських гіроскутер. Подарунок хлопцеві вручили у п’ятницю, 21 березня, на нараді правоохоронців з керівником поліції Тернопільської області Сергієм Зюбаненком.

Школяра разом з мамою запросили з Кременця, де вони проживають, до головного управління поліції Тернопільщини, повідомили в поліції Тернопільщини. Там на хлопця чекав подарунок. Від Міністерства внутрішніх справ та обласного управління йому подарували гіроскутер, а його мамі вручили подяку.

«Подарунок шестикласник отримав за те, що не піддався на провокації ворожих спецслужб, не спокусився на обіцяну винагороду та відразу повідомив поліцейському офіцеру служби освітньої безпеки у своїй школі про даний випадок», – зазначив керівник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко.

Додамо, що 17 березня учень однієї з кременецьких шкіл підійшов до освітнього інспектора Василя Дембіцького й показав повідомлення в Telegram. Йому пропонували за гроші підпалити один з об’єктів критичної інфраструктури або кинути запальну суміш в поліцейський відділок. Для того, що щоб переконати дитину до співпраці невідомий зловмисник надіслав відеозапис, у якому демонструвалися способи заробітку та посилання на Telegram-канал для реєстрації.

Однак хлопець на це не пристав, зробив скриншоти переписки, показав повідомлення і скинув всю інформацію поліції та працівникам Служб безпеки України.