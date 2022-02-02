Марія Федорчик востаннє виходила на зв'язок вранці 1 лютого

Поліцейські розшукують безвісти зниклу 31-річну мешканку Зимної Води Марію Федорчик. Жінка два дні тому пішла до подруги, після чого додому не повернулася.

У пошуково-рятувальній асоціації SARVA повідомили про розшук безвісти зниклої Марії Федорчик. Відомо, що 31-річна мешканка Зимної Води два дні тому пішла до подруги доглядати за похресницею, після чого вийшла додому, однак так і не повернулася. Востаннє Марія Федорчик виходила на зв’язок вранці 1 лютого. Станом на 2 лютого вона не відповідає на телефонні дзвінки і де вона перебуває – невідомо.

Родичі звернулися із заявою в поліцію. На місці працюють слідчі. Вдома Марію Федорчик чекає її 8-річний син.

Прикмети зниклої жінки: повної статури, волосся чорне, фарбоване. Була одягнена в темносиню куртку або чорну куртку, сіру шапку. Усю інформацію про зниклу просять повідомляти на номер 102 або на безкоштовну гарячу лінію 0-800-310-911.