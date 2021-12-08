Марія Дергабузова шість днів не виходила на зв'язок з рідними

Зниклу шість днів тому 34-річну львів’янку Марію Дергабузову знайшли в одному із готелів Стрия. Жінка не потребує допомоги і не заявляє про жодні незаконні дії щодо себе.

Як повідомили у прес-службі обласної поліції, у середу зранку, 8 грудня, Марію Дергабузову знайшли в одному з готелів у Стрию. Жінка жива і неушкоджена, жодних протиправних дій щодо неї скоєно не було.

Марія Дергабузова пояснила, що приїхала у Стрий до знайомих. Вона сказала поліцейським, що з нею усе гаразд і жодної допомоги вона не потребує.

Нагадаємо, Марія Дергабузова пропала в обід 2 грудня. Вона вийшла гуляти зі своїм собакою, а додому пес повернувся один. До широкомасштабного розшуку Марії Дергабузової, окрім поліції, долучились волонтери, зоозахисники та пересічні львів'яни.

Колишня сусідка Марії Дергабузової Катерина М. розповіла ZAXID.NET, що Марія уже не вперше зникала. Вперше такий епізод трапився близько 12 років тому, тоді Марії розшукали на Сихові, на даху багатоповерхівки, де вона мешкала зі своїми знайомими.