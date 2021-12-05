У Львові понад три доби розшукують 34-річну Марію Дергабузову. Спокійна, вихована та непроблемна – так жінку описують сусіди та знайомі. Марія ніколи раніше так спонтанно не зникала і не залишила свого немічного собаку Лорда одного. Втім 2 грудня він чомусь повернувся з прогулянки без господині.

ZAXID.NET зібрав усю важливу інформацію про зниклу і спробував відтворити події останнього періоду в житті Марії Дергабузової.

«Вона написала мені, що мала проблеми»

Львів'янка Марія Дергабузова проживає в квартирі багатоповерхівки на вул. Стрийський, 65 удвох зі сліпим собакою Лордом, якого кілька років тому взяла у своїх приятелів. Вона ніде не працює через стан психічного здоров'я, отримує пенсію по інвалідності та допомогу від родини.

Кілька місцевих собачників розповіли ZAXID.NET, що Марія часто гуляла з собакою алеєю вздовж вул. Стрийської. Марію Дергабузову описують як спокійну, врівноважену і хорошу людину, яка любить свого собаку і раніше ніколи його не покидала.

Марія Дергабузова проживає у квартирі багатоповерхівки на вул. Стрийській, 65

Марія Дергабузова не має родичів у Львові. Найближча для неї людина – сестра Катерина, яка живе з сім'єю на Кіпрі. Марія часто телефонує своїй сестрі, і у день свого зникнення теж подзвонила їй.

«30 листопада вона написала своїй подрузі, що в неї великі проблеми. Але мені вона нічого не розповідала про це. Ми з нею говорили близько трьох хвилин в 11:00 у той день (2 грудня) і вона була цілком нормальна. Потім вона дзвонила мені перед своїм зникненням 5 разів, але я була не в мережі», – розповіла ZAXID.NET сестра зниклої Катерина.

Подруга, про яку каже сестра Марії, це Наталія Тимошенко – з нею Марія приятелює уже багато років. Жінки познайомились у львівській психіатричній лікарні, де проходили лікування. Марія Дергабузова має психічне захворювання, яке вона контролює, час від часу відвідуючи психіатра та приймаючи спеціальні препарати.

«Вона була на препараті, але півроку тому перестала його приймати – казала, що добре себе почуває. Але я помітила, що у неї змінилась поведінка: вона стала закритою, нічого про себе не розповідала, – розповідає ZAXID.NET Наталія Тимошенко. – Знаю, що вона познайомилась з чоловіком, якого звати Рома, і він іноді любить випити. Казала, що вони дружать і він возить її на машині. Десь 13-14 листопада вони разом їздили на дачу, але не згадаю у яке село. Собаку Лорда вона тоді брала з собою».

34-річна Марія Дергабузова, яка пропала в обід четверга, 2 грудня

Незадовго до зникнення Марії Дергабузової, вона написала своїй подрузі повідомлення, де зізналась, що мала проблеми.

«30 листопада вона написала мені, що мала серйозні проблеми і нікого не хотіла чути чи бачити. А вже 1 грудня ми з нею поговорили по телефону. Вона тоді лише сказала, що не вдома і що в приміщенні, де вона перебуває, немає опалення. Більше нічого мені не казала, і я від неї нічого не чула, поки не дізналась про її зникнення з новин», – розповідає Наталія Тимошенко.

Востаннє Марія Дергабузову бачили 2 грудня близько 14:30 – вона гуляла з собакою на алеї вздовж вул. Стрийської. Марія була одягнена в чорний спортивний костюм та світлу куртку. Незадовго до зникнення, близько 14:00, вона зателефонувала до своєї подруги Насті та повідомила, що ненадовго заїде у село Деревач, що за 20 км від Львова.

У селі Деревач Марія Дергабузова бувала раніше разом зі своїм другом Романом. Марія мало що розповідала про нього своїм подругам: все, що про нього вдалося з'ясувати – це те, що він працює таксистом та зловживає алкоголем.

«Вона казала, що вони просто друзі. Він возив її на машині, коли їй десь було потрібно, допомагав їй. Але вона ніколи не розповідала, де вони познайомились і не ділилась подробицями їхнього спілкування», – розповідає подруга Марії Наталія Тимошенко.

«Вона би ніколи не залишила свого собаку»

Близько 15:00 собаку Лорда побачили в 500 метрах від дому з повідком, але вже без господині. А ще через годину сусіди Марії Дергабузової побачили собаку біля під'їзду її будинку. До пізнього вечора Марія Дергабузова так і не забрала собаку, тому її на одну ніч взяла до себе сусідка. Того ж вечора сусіди вирішила викликали поліцію, щоб заявити про зникнення Марії.

Поліція приїхала пізно ввечері, вони зайшли у квартиру Марії, але там було порожньо. Після цього слідчі ще кілька разів приїжджали у квартиру Марії Дергабузової. Зараз поліції дуже допомагають сусіди Марії. Хоч вона ні з ким близько не спілкувалась, сусіди активно переглядають камери спостережень, спілкуються з людьми, які її востаннє бачили, та допомагають слідству чимшвидше знайти жінку.

Волонтери розклеюють оголошення про розшук Марії по Львову і найближчих селах

Одночасно з сусідами до пошуків Марії Дергабузової долучилися волонтери пошуково-рятувальної організації SARVA та місцеві собачники.

«Ми всі собачиники один одного підтримуємо, тому коли я побачила дописи про зникнення Марії, я одразу запитала, чим можу допомогти. Так, ми одразу вирішили розпочати пошуки. 4 грудня нас зібралось близько п'яти людей – це мало, але ми встигли роздрукувати і розклеїти дуже багато орієнтувань в районі перехрестя Стрийська-Наукова, на автовокзалі, вздовж Стрийської, – розповідає Алла Гето, яка одна з перших долучилась до пошуків Марії. – Ми проїхали навіть до Сокільників та Солонки, але насправді територія дуже велика і це фізично важко все прочесати».

Вона закликає усіх небайдужих доєднастись до пошуків Марії.

«Ми роздавали листівки таксистам, водіям маршруток, на заправках та магазинах. На автовокзалі до нас доєднались патрульні поліцейські, які також взяли листівки і почали їх поширювати. Загалом багато людей відгукнулось, зацікавилось допомогою. 5 грудня ми продовжуємо пошуки, уже зібрали більше людей, але все одно треба більше» – каже Алла Гето.

Поліція також упродовж вихідних займалась справою Марії Дергабузової. Слідчі обшукали квартиру зниклої, поспілкувались з кількома її друзями, родичами та опитали сусідів.

Пошуки Марії Дергабузової тривають. Усі приятелі та рідні Марії Дергабузової впевнені: вона любила свого собаку і не могла його залишити одного.

«Вона своєрідна людина, але те, що стосується собаки – вона дуже відповідальна, і в якому стані вона б не була – точно ніколи б не залишила Лорда», – каже подруга зниклої Наталія Тимошенко.

Собака Лорд чекає на свою господиню у її друзів

Сліпого собаку Лорда наразі забрали собі приятелі Марії – сім'я Кардаш, в яких вона кілька років тому забрала тварину.

«Раніше вона привозила нам собаку, коли лягала на лікування чи кудись їздила, і завжди завчасно попереджала, відповідально до цього ставилась. А цього разу нікому нічого не сказала», – каже приятелька зниклої Ірина Кардаш.

Загалом, судячи з відгуків її знайомих, Марія Дергабузова – доволі спокійна, вона не встрягала у неприємності, не зловживає наркотиками чи алкоголем. Вона може емоційно посперечатися з кимось про політику, може бути нервовою, депресивною в періоди загострення хвороби. Але зникнути посеред білого дня, покинувши безпорадну тварину – це не про неї.

*Важливо. Якщо вам щось відомо про місце перебування Марії Дергабузової чи ви бачили її в день зникнення (2 грудня), зателефонуйте у поліцію на 102, або зверніться до волонтерів SARVA, або у редакцію ZAXID.NET – ми також можемо передати вашу інформацію правохоронцям.