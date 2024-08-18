Після вибуху трьох дітей та аніматора госпіталізували до лікарні

Поліція Львівської області розпочала кримінальне провадження через вибух, що стався 17 серпня під час розважального хімічного досліду у центрі «Леоленд». Внаслідок інциденту постраждали 8-річний та 9-річний хлопчики, 10-річна дівчинка. Також травмувався 32-річний аніматор, який проводив експеримент. У пресслужбі поліції розповіли, що вибухнула колба з сухим льодом.

«За цим фактом слідчі Львівського районного управління поліції за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) Кримінального кодексу України», – повідомили в поліції.

Санкція статті передбачає штраф, обмеження волі або позбавлення права до трьох років обіймати певні посади. Наразі триває досудове розслідування, поліцейські встановлюють всі обставини.

Нагадаємо, що колба з сухим льодом вибухнула приблизно о 15:00 у розважальному центрі «Леоленд». У пресслужбі Лікарні Святого Миколая розповіли, що двоє дітей отримали незначні осколкові поранення, їм наклали шви. Ще одна дитина травмувалася під час падіння. Медики надали їм необхідну допомогу й відпустили додому.

У «Леоленді» відреагували на інцидент і розповіли, що вибух стався під час відкриття нової локації, коли запрошені гості проводили експеримент. Адміністрація з'ясовує причини події й перевіряє відео із камер нагляду.