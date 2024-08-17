Інцидент трапився у розважальному центрі «Леоленд»

У львівському розважальному центрі «Леоленд» у суботу, 17 серпня, під час експерименту вибухнула колба. Двоє дітей отримали незначні осколкові поранення. У пресслужбі Лікарні Святого Миколая розповіли, що ще одна дитина травмувалася внаслідок падіння.

«Швидка доставила трьох дітей, які постраждали внаслідок вибуху колби. Двоє дітей, хлопчик 9 років та дівчинка 10 років, отримали незначні осколкові поранення брови та повіки. Їм провели первинну хірургічну обробку ран і наклали шви», – розповіли у лікарні.

Також медики госпіталізували 8-річного хлопчика із поверхневою травмою голови та забоєм мʼяких тканин внаслідок падіння. Лікарі надали дітям необхідну допомогу та відпустили додому. «Варта» також повідомляє, що від вибуху постраждав аніматор, який і проводив експеримент.

Додамо, що після інциденту у «Леоленді» для моніторингу ситуації також виїжджали львівські рятувальники.

На сторінці розважального центру «Леоленд» відреагували на інцидент і зазначили, що вибух стався на відкритті нової локації: тріснула і розлетілась на друзки термоколба, яка була частиною реквізиту.

«Ми дуже стурбовані, адже постраждало троє діток, які стояли поруч, та запрошений аніматор, який в момент інциденту тримав колбу у руках. На місце викликали бригаду невідкладної допомоги, яка негайно доправила потерпілих до лікарні. Дирекція нашого комплексу весь час була поруч з ними, щоб допомогти за потреби», – розповіли в адміністрації центру.

У «Леоленд» наразі з'ясовують причини інциденту й перевіряють відео із камер нагляду. Адміністрація згодом повідомить деталі перевірки.