Організатори незаконної схеми заробляли від 5 млн грн щомісяця

Поліцейські викрили злочинну організацію, члени якої шантажували дівчат для сексуальної експлуатації в Україні та за кордоном. Афера діяла у всіх великих обласних центрах України та Польщі.

Як повідомили поліцейські, дівчата віком від 18 до 25 років погоджувались за високий гонорар супроводжувати чоловіків на публічних заходах. Після кількох таких зустрічей потерпілі втрачали пильність, а зловмисники знайомили їх з новими чоловіками, які платили організаторам за сексуальні послуги й примусом вступали з дівчатами в статеві стосунки.

Якщо потерпілі не погоджувались на такий формат співпраці, їхні фото з анкетними даними викладали в закритий Telegram-канал з надання сексуальних послуг, на який підписано 60 тис. користувачів. Щоб видалити анкету, потрібно було продовжувати співпрацювати зі злочинною організацією на їхніх умовах.

Поліцейські встановили, що оборудка діяла у великих обласних центрах України та Польщі. На місяць організатори схеми заробляли щонайменше 5 млн грн, розрахунки проводили виключно через гаманці. Попередньо, внаслідок афери постраждало щонайменше 50 українок.

Оперативники кримінальної поліції встановили одинадцятьох учасників злочинної організації разом з двома організаторами та двома співорганізаторами з Києва.

Поліцейські провели 34 санкціонованих обшуки в Києві, під час яких вилучили телефони та комп’ютерну техніку з доказами.

Двом організаторам, двом співорганізаторам та сімом учасникам злочинної організації повідомили про підозру за кількома статтями ККУ:

створення, керівництво та участь у злочинній організації (ст. ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255);

торгівлю людьми (ч. 3 ст. 149);

сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією (ч. 3 ст. 303).

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.