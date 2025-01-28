Автобус із жінками зупинили в одному з пунктів пропуску

В одному з пунктів пропуску на виїзд з України затримали підозрюваних у торгівлі людьми. Жінок намагалися вивезти для сексуальної експлуатації у Чехії. Про це у вівторок, 28 січня, повідомила Державна прикордонна служба України.

«Оперативники Східного регіонального управління ДПСУ спільно з Національною поліцією та під процесуальним керівництвом Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області затримали осіб, підозрюваних у торгівлі людьми, під час спроби перетину кордону», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що 37-річна зловмисниця займалася вербуванням жінок, які опинилися у скрутному становищі. Вона пропонувала їм роботу у нічних клубах Чехії й обіцяла, що за годину їм платитимуть 100 євро. Насправді ж йшлося про працевлаштування у сфері надання сексуальних послуг.

Автобус із жінками зупинили в одному з пунктів пропуску під час спроби перетину державного кордону. Відомо, що підозрювану затримали 25 січня, їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, Галицький районний суд виніс вирок сутенеру Леоніду Моквицю, який разом зі спільницею заснував і адміністрував у Львові салон інтимних послуг. Йому призначили рік іспитового терміну. Раніше його спільниці призначили такий же вирок.