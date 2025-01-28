Частину грошей злодій встиг переховати з сейфа у скляну банку

У Стрийському районі на Львівщині поліцейські з допомогою службового собаки затримали зловмисника, підозрюваного у крадіжці сейфа з будинку односельчанки. У сейфі зберігалася велика сума грошей у гривнях та іноземній валюті.

Як повідомили у вівторок, 28 січня, у поліції Львівщини з приватного будинку в одному з сіл Стрийського району викрали сейф, у якому зберігались гроші у гривнях та в іноземній валюті.

Поліцейські з’ясували, що зловмисник заліз у будинок, пошкодивши металопластикове вікно. До розшуку злодія залучили кінолога зі службовим собакою. Німецька вівчарка взяла слід на місці скоєння злочину та впевнено повела оперативників кримінальної поліції до воріт одного з будинків, у якому проживав 24-річний чоловік.

Собака привів поліцейських до будинку злодія

У його помешканні під час обшуку поліцейські знайшли викрадені сейф, частину грошей, рукавиці та інші речові докази його причетності до крадіжки.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у крадіжці у великих розмірах (ч.4 ст.185 ККУ). Винуватцю загрожує до восьми років позбавлення волі. За рішенням суду підозрюваний перебуває під вартою. В поліції не уточнюють суму грошей, яка зберігалася у сейфі. За даними ZAXID.NET, йдеться про кілька сотень тисяч гривень.