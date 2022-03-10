Найближчими днями над Хмельницьким та ближніми селами правоохоронці запускатимуть дрони. За допомогою дронів поліцейські контролюватимуть безпеку у місті та області. У середу, 9 березня безпілотники здіймалися в небо у мікрорайоні Дубове.

Начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій попросив мешканців області не хвилюватись з приводу запуску дронів. «Поліція в Хмельницькій області найближчим часом буде запускати дрони. Це здійснюється з метою забезпечення безпеки та контролю за обстановкою на території громади над містом та прилеглими населеними пунктами», – розповів Сергій Гамалій.

Відомо, що з 9 березня у Хмельницькому прикордонники вдруге розпочали військові навчання на полігоні, що у мікрорайоні Ракове. Тому мешканці міста можуть чути звуки пострілів. Начальник Хмельницької обласної військової адміністрації звернувся до мешканців міста з проханням не фотографувати безпілотники, які здійматимуться в небо у мікрорайоні Дубове.

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