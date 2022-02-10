Поліцейські затримали одного з нападників на радника Венедіктової
У нападі на Зураба Адеїшвілі підозрюють 34-річного іноземця
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
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Поліцейські затримали одного з чотирьох нападників на Зураба Адеїшвілі – радника генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової.
Як повідомила прес-служба Національної поліції, за підозрою в нападі правоохоронці затримали 34-річного іноземця. Водночас поліція не повідомляє, яке громадянство має підозрюваний.
Відомо, що затриманому інкримінують групове хуліганство. Розшук його спільників продовжується.
Нагадаємо, четверо невідомих побили Зураба Адеїшвілі 7 лютого в Києві. Після побиття його госпіталізували.
Адеїшвілі раніше працював міністром юстиції і генеральним прокурором Грузії.
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