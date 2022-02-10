Поліцейські затримали одного з чотирьох нападників на Зураба Адеїшвілі – радника генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової.

Як повідомила прес-служба Національної поліції, за підозрою в нападі правоохоронці затримали 34-річного іноземця. Водночас поліція не повідомляє, яке громадянство має підозрюваний.

Відомо, що затриманому інкримінують групове хуліганство. Розшук його спільників продовжується.

Нагадаємо, четверо невідомих побили Зураба Адеїшвілі 7 лютого в Києві. Після побиття його госпіталізували.

Адеїшвілі раніше працював міністром юстиції і генеральним прокурором Грузії.