Зураб Адеїшвілі працював у грузинських органах влади з 2003 до 2012 року

У Києві четверо невідомих напали на радника генеральної прокурорки Ірини Венедіктової екс-міністра юстиції Грузії Зураба Адеїшвілі. Про це у понеділок, 7 лютого, повідомила «Українська правда» з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

«До Адеїшвілі на вулиці підійшли незнайомці і почали бити. Ситуація пов’язана із його діяльністю в Грузії», – сказано в публікації «Української правди».

Стан радника генпрокурорки задовільний, він в лікарні під наглядом лікарів.

Поліція Києва у своєму повідомленні підтвердила факт нападу на помічника генпрокурорки, однак імені постраждалого не назвала.

«7 лютого до поліції Києва від лікарів надійшла інформація про те, що з вулиці Тверський Тупик до медзакладу госпіталізовано чоловіка, якого побили невідомі. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що до потерпілого - помічника генпрокурора – на вулиці підійшли четверо невідомих, побили його та втекли з місця події. 49-річного потерпілого госпіталізували», – повідомила поліція Києва.

Сама Ірина Венедіктова згодом підтвердила факт побиття Адеїшвілі, але водночас закликала не спекулювати на цій темі.

«Зураб Адеїшвілі – сильна людина і гідний чоловік. У нього все буде добре. Прошу не спекулювати на цій темі. Той, хто бере на себе відповідальність, має бути готовий і до таких наслідків. Такі реалії. Давно не живемо ілюзіями», – написала Венедіктова у Facebook.

Зураб Адеїшвілі за освітою юрист. Після «революції троянд», в 2003 р. Обійняв посаду міністра юстиції Грузії. У 2004 р. призначений міністром державної безпеки, а потім генеральним прокурором. З червня 2004 до січня 2008 – генеральний прокурор Грузії. З січня до жовтня 2008 очолював адміністрації тодішнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі. З 2008 до 2012 року знову працював міністром юстиції Грузії.