Поліцейська врізалася в паркан

Прокуратура Буковини повідомила про підозру співробітниці поліції, яка 28 липня скоїла смертельну ДТП у м. Новоселиця. Після дослідження аналізів крові судмедексперти встановили, що жінка керувала автомобілем під дією алкоголю. Правоохоронниці загрожує до 10 років позбавлення волі.

Смертельна аварія в Новоселиці трапилася вночі 28 липня. За попередніми даними, автомобіль, яким керувала працівниця поліції, вилетів з дороги і врізався на швидкості в паркан будинку. Під час аварії в салоні авто перебували чотири жінки. 35-річна пасажирка загинула на місці, ще двоє отримали травми різного ступеня. Одну з них госпіталізували, другу після огляду відпустили. Водійку також доправили до лікарні.

У поліції Буковини зазначили, що начальник управління призначив службове розслідування за фактом ДТП за участі поліцейської. Також додали, що в момент скоєння аварії співробітниця перебувала поза роботою. У прокуратурі Буковини 28 липня повідомили, що, ймовірно, працівниця поліції перебувала за кермом в стані алкогольного сп’яніння. Результати експертиз за 5 серпня підтвердили, що поліцейська керувала авто і скоїла аварію під дією алкоголю.

Спочатку за фактом аварії працівники ДБР розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини). Однак після того, як прийшли результати аналізів, що підтвердили нетверезий стан правоохоронниці, справу перекваліфікували за ч. 3 ст. 286-1 КК України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, вчинене особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого. Жінці загрожує до 10 років позбавлення волі.