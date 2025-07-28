Поліцейська в момент ДТП знаходилася поза службою

У селі Новоселиця на Буковині сталася смертельна аварія за участі працівниці поліції. За попередніми даними, водійка не впоралася з керуванням і врізалася в огорожу – одна пасажирка загинула на місці, ще двоє отримали травми різного ступеня.

Смертельна ДТП трапилася 28 липня. Слідчі встановили, що за кермом авто Volkswagen Tiguan була 34-річна співробітниця поліції. Вона вилетіла з дороги і потрапила в паркан, повідомили в поліції Буковини в понеділок, 28 липня.

Від удару загинула 35-річна пасажирка. Ще двоє жінок – віком 34 і 32 роки – дістали травми. Одну з них госпіталізували, другу після огляду відпустили. Водійку також доставили до лікарні.

У поліції Буковини зазначили, що начальник управління призначив службове розслідування за фактом ДТП за участі поліцейської. Також додали, що в момент скоєння аварії співробітниця перебувала поза роботою. Досудове розслідування обставин смертельної ДТП проводитиме Територіальне управління ДБР у Хмельницькому.

За фактом аварії розпочали провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини). Поліцейській загрожує до 8 років позбавлення волі.