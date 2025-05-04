На концерт Леді Ґаґи зібралися 2 млн людей

Поліція Бразилії запобігла терористичному акту на безплатному концерті відомої співачки Леді Ґаґи в Ріо-де-Жанейро. На концерт зібралися понад 2 млн людей, повідомило 4 травня ВВС.

За даними місцевих правоохоронців, терористична група, яка поширювала мову ворожнечі в соцмережах, завербувала учасників, які на концерті співачки мали підірвати саморобні вибухові пристрої. Водночас самі організатори теракту називали себе фанатами Леді Ґаґи.

Концерт, який був безплатним, відбувся у суботу, 3 травня, на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро. На концерт прибули понад 2 млн людей.

Lady Gaga performing for 2.1 million people at Copacabana beach in Rio de Janeiro, Brazil today pic.twitter.com/6qgpNweG57 — non aesthetic things (@PicturesFoIder) May 4, 2025

Поліція повідомила, що теракт хотіли скоїти для популярності в соцмережах. Втім, злочину запобігли, провівши операцію «Фальшивий монстр». Людину, відповідальну до планування підривів та підлітка заарештували правоохоронці.

За даними поліції, група, яка планувала напад, поширювала мову ненависті – зокрема, проти дітей підлітків та ЛГБТК+ спільноти. Самі зловмисники називали себе «маленькими монстрами» (загальна назва для фанатів Леді Ґаґи.

Зазначимо, концерт Леді Ґаґи в Ріо-де-Жанейро оплатила місцева влада, яка намагається відновити економіку міста. Очікуваний дохід від концерту співачки – понад 100 млн доларів.