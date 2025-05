Поліція Бразилії запобігла терористичному акту на безплатному концерті відомої співачки Леді Ґаґи в Ріо-де-Жанейро. На концерт зібралися понад 2 млн людей, повідомило 4 травня ВВС.

За даними місцевих правоохоронців, терористична група, яка поширювала мову ворожнечі в соцмережах, завербувала учасників, які на концерті співачки мали підірвати саморобні вибухові пристрої. Водночас самі організатори теракту називали себе фанатами Леді Ґаґи.

Концерт, який був безплатним, відбувся у суботу, 3 травня, на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро. На концерт прибули понад 2 млн людей.

Lady Gaga performing for 2.1 million people at Copacabana beach in Rio de Janeiro, Brazil today pic.twitter.com/6qgpNweG57