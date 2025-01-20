Російські солдати на перехресті вулиць Вокзальної та Яблунської в Бучі вбили 16 містян

Командиру десантників російської армії, які вбивали цивільних під час окупації Бучі, заочно повідомили про підозру. Про це Нацполіція повідомила у понеділок, 20 січня.

З 5 по 9 березня 2022 року російські солдати на перехресті вулиць Вокзальної та Яблунської в Бучі вбили 16 містян. Серед них – жінки, чоловіки та діти віком від 14 до 69 років.

«Усі вони були розстріляні з автоматів і бойових машин у той момент, коли намагалися доїхати на роботу чи до родичів, евакуювати родину із зони бойових дій або просто знайти їжу», – йдеться у повідомленні.

Слідчі поліції детально вивчили всі обставини цього воєнного злочину та з’ясували, що до воєнного злочину причетні десантники 234 десантно-штурмового полку зі Пскова. Їхній командир віддав наказ зайняти сектор на перехресті вулиць Вокзальної та Яблунської й вести вогонь на ураження по всіх, хто потрапляв у їхнє поле зору.

Російські військові, котрі причетні до розстрілу цивільних у Бучі

«Поліцейські зібрали численні докази, які підтверджують факт віддання наказу на розстріл цивільних командиром псковських десантників. Слідчі повідомили йому про підозру у відданні наказу, що порушує закони та звичаї війни, поєднаного з умисним вбивством», – додали у Нацполіції.

Поліцейські також співпрацюють із представниками Міжнародного кримінального суду, щоб отримані докази стали основою для притягнення до відповідальності військово-політичне керівництво Росії в міжнародних судах.

Раніше правоохоронці ідентифікували російського командира, причетного до вбивства жительки Бучі Ірини Фількиної в березні 2022 року. Фото загиблої жінки з яскравим червоним манікюром стало одним із символів російських звірств під час окупації Київщини та облетіло світові медіа.