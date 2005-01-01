Поліція назвала основні версії вбивства правозахисниці Ноздровської

СуспільствоІ.Р., сьогодні, 18:013640

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Слідчі розглядають чотири версії вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської, серед яких професійна діяльність та спроба зґвалтування. Про це речник головного управління Нацполіції у Київській області Микола Жукович повідомив журналістам на брифінгу, що транслював телеканал «112 Україна», пише УНІАН.

Жукович зазначив, що наразі слідство триває. Працює слідчо-оперативна група, до якої долучені фахівці не лише головного управління Нацполіції у Київської області, а також департаменту карного розшуку Нацполіції і головного слідчого управління.

Речник київської поліції повідомив, що наразі ще немає остаточних висновків судово-медичної експертизи, але невдовзі вони мають з’явитись.

Він також зазначив, що наразі розглядаються чотири основні версії вбивства Ноздровської. «Це її професійна діяльність. Інша, вже більш конкретизована – це по останній справі за фактом ДТП, наступна версія – хуліганство, і ще одна версія – те, що її хотів хтось зґвалтувати», – заявив Жукович. Водночас він наголосив, що незважаючи на наявність основних версій, інші версії не відкидаються і перевірятимуться.

Про зникнення павозахисниці Ірини Ноздровської її родичі повідомили 29 грудня. А вже 1 січня у річці біля села Демидів на Київщині її знайшли мертвою. Правоохоронці припускають, що жінку викинули з мосту.

Нагадаємо, вона вела справу про загибель своєї сестри, яку у вересні 2015 року насмерть збив Дмитро Россошанський – племінник районного судді, який на момент ДТП знаходився у стані наркотичного сп'яніння. Через два роки після ДТП Ірина змогла добитися покарання для Россошанського – у травні 2017 року суд засудив його до семи років позбавлення волі, однак 27 грудня він ледь не вийшов з-під варти: в Апеляційному суді Київської області адвокат намагався оскаржити вирок і підвести свого клієнта під амністію, використовуючи порушення, допущені судом першої інстанції. Як стверджували родичі Ірини, вона постійно отримувала погрози від Россошанського.

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Під Києвом знайшли мертвою правозахисницю Ірину Ноздровську ZAXID.NET
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