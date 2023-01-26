У 2021 році Володимира Талашка звинуватили в домаганнях до студенток

Правоохоронці не знайшли доказів того, що ексвикладач Київського національного університету театру, кіно та телебачення ім. І. Карпенка-Карого Володимир Талашко домагався до студенток. Про це Національна поліція повідомила у відповідь на запит «Інтерфакс-Україна».

Зокрема, там заявили, що до Шевченківського управління поліції Києва дійсно надходили звернення щодо фактів можливих випадків сексуальних домагань у вказаному університеті. Їх внесли до журналу обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення, однак подальші перевірки не принесли результатів, кажуть у поліції.

«За результатами проведених перевірок Шевченківське управління поліції не встановило обставин, які можуть свідчити про скоєння кримінального правопорушення», – йдеться у відповіді Нацполіції на запит агентства.

З огляду на це відомості про можливе кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудового розслідування не вносили.

Як інформував ZAXID.NET, 8 серпня 2021 року сценарист Богдан Панкрухін опублікував свідчення дівчат, які постраждали від сексуальних домагань з боку Талашка під час його викладацької роботи в Київському університеті театру, кіно та телебачення імені Карпенка-Карого. За їх словами, артист, який викладає в університеті, нібито неодноразово схиляв до інтиму студенток та навіть абітурієнток ВНЗ, які тільки но закінчили школу та приїхали вступати до вишу.

У коментарях до допису Богдана Панкрухіна про подібні історії з Володимиром Талашком стали розповідати й інші жінки. Зокрема, режисерка Ірина Цілик, телеведуча Анастасія Вергелес, журналістка Ірина Сампан. Згодом жінки стали лишати дописи про Володимира Талашка на своїх сторінках у соцмережах.

Сам Талашко всі звинувачення заперечував. В університеті заявили, що його усунуть від роботи на час дії робочої комісії, яка має перевірити інформацію про домагання. Водночас Міністерство культури пообіцяло провести службове розслідування. Згодом Талашко написав заяву на звільнення за власним бажанням.

Володимир Талашко – радянський та український актор театру і кіно, телеведучий. Заслужений артист Української РСР (1979). Народний артист України (2002).

Широку популярність йому принесла участь у фільмі Леоніда Бикова «В бій ідуть тільки «старики»», де він зіграв роль старшого лейтенанта Сергія Скворцова. Ця роль стала візиткою актора і принесла йому популярність.