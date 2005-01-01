Поліція показала саморобну зброю з підпільної майстерні одеського стрілка

У підпільній майстерні виявили три готових саморобних пістолети, два з них - автоматичні

Під час штурму у приміщенні, де ховався зловмисник, працівники поліції виявили ще двох раніше засуджених чоловіків. Їх доставили до Приморського відділу поліції для проведення слідчих дій, повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції Одеської області.

Як зазначається, на місці події поліцейські виявили підпільний зброярний цех, а також перероблену нетипову вогнепальну зброю. У підвалі знайшли токарний і свердлильний верстати, заготовки для зброї, два готових пістолета-кулемета, які відрізняються від того, що використовував злочинець, а також саморобний пістолет.

Фото: МВС

Як інформував ZAXID.NET, 19 січня відбулась перестрілка між правоохоронцями та зловмисником. Під час затримання розшукуваного зловмисника в Одесі поранили трьох поліцейських та водія таксі. Поліцейські застрелили злочинця. Пізніше у лікарні в реанімації помер один із поранених поліцейських.

Чоловік, що спричинив стрілянину - Валентин Дорошенко - був діячем проросійського спрямування, лідером об'єднання «ЗУБР» («За Україну, Білорусь і Росію»). Його розшукували як активного учасника заворушень біля будівлі обласного УВС восени 2013 року, коли він з соратниками намагалися відбити у правоохоронців затриманого лідера партії «Родіна» Ігоря Маркова.