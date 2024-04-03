Закарпатки перекрили рух трасою Київ-Чоп, протестуючи проти мобілізації та роботи ТЦК

На Закарпатті правоохоронці оголосили про підозру двом місцевим мешканкам за перекриття доріг біля Мукачева. Жінкам загрожує штраф або до трьох років обмеження волі.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 3 квітня, двом найактивнішим учасницям блокування доріг у Ракошині та Карпатах інкримінують ч. 1 ст. 279 Кримінального кодексу України, тобто блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, яке порушило нормальну роботу транспорту.

«Мешканкам Мукачівського району загрожує від штрафу до обмеження волі терміном до трьох років. Найближчим часом справу буде скеровано для судового розгляду», – інформують у поліції.

Нагадаємо, зранку 25 березня кілька десятків жінок перекрили рух трасою Київ-Чоп у селах Ракошино і Карпати Мукачівського району, протестуючи проти мобілізації та роботи ТЦК. За кілька годин правоохоронці звільнили трасу для проїзду, а у Закарпатському ОТЦК та СП зазначили, що такі акції загрожують обороноздатності держави.