Обшуки на підприємстві Sika Footwear тривали кілька годин

31 серпня поліція приїхала з обшуками на львівське підприємство Sika Footwear. Окрім виробництва взуття, на фірмі облаштували волонтерський центр для допомоги військовим. Його роботу координує директор фірми Олег Яницький. Багатогодинні обшуки на підприємстві пов’язані саме з волонтерською діяльністю.

Директор фірми Олег Яницький повідомив ZAXID.NET, що близько 9 ранку бійці поліцейського спецпідрозділу КОРД, слідчі та інші представники правоохоронних органів приїхали на підприємство, зазначивши, що обшуки не пов’язані з роботою підприємства, а з гуманітарною допомогою.

«Я займаюся волонтерством, зокрема тактичною медициною. Отримую з Канади турнікети, оклюзійні наліпки, кровоспинні бинти. Люди мені довіряють, присилають з-за кордону. Ми передаємо все волонтерам в Кривому Розі, Кременчуку, Миколаєві, Полтаві, які під запити передають це все на передову. Про все ми звітуємо», – розповів Олег Яницький.

Поліцейські, які прибули на підприємство, проводили слідчі дії за рішенням суду. На підприємстві вилучили всю гуманітарну допомогу, яку ще не встигли відправити військовим.

«Прочитавши по суті, справа стосується не мене, але вони мене підчепили. Підозра полягає у продажі гуманітарної допомоги», – уточнив Олег Яницький.

У поліції і прокуратурі наразі не розголошують жодних подробиць цієї справи.

Олег Яницький – підприємець, волонтер, співорганізатор вручення відзнаки «Народний герой України», якою нагороджують волонтерів та медиків. Від початку війни активно волонтерить для допомоги армії. Разом із ще одним другом заснував відзнаку для військових «Акінак переможця».

Нагадаємо, останнім часом проти відомих волонтерів порушують схожі кримінальні справи, начебто за продаж гуманітарної допомоги, яка призначалась ЗСУ. У перелік підозрюваних потрапляють люди з бездоганною репутацією. До прикладу, львівського художника, засновника «Музею ідей» Олеся Дзиндру також звинуватили у продажі для ЗСУ чотирьох автомобілів на загальну суму 20,7 тис. євро. Художник отримав велику підпримку громадськості, яка зібралася під судом, де підозрюваним обирали запобіжний захід.