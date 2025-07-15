Винуватцеві ДТП загрожує до восьми років ув’язнення

Правоохоронці продовжують розслідувати смертельний наїзд на лежачого закарпатця у селі Ракошино Мукачівського району. Окрім водійки Audi, що заперечує свою вину, підозрюваним є 29-річний місцевий мешканець.

Як повідомили у поліції Закарпатської області, під час розслідування встановлено ще одне авто, яке в момент аварії їхало дорогою в Ракошині. Це Opel, яким керував 29-річний мешканець села. Водій дав свідчення.

«За його словами, рухаючись погано освітленою ділянкою дороги, він побачив на проїжджій частині невідомий об’єкт. Водій здійснив маневр вліво, однак повністю уникнути зіткнення йому не вдалося, відповідно відчув характерний для наїзду звук та удар», – зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, близько 1:20 14 липня на дорозі у селі Ракошино Мукачівського району виявили тіло 54-річного жителя села Червеньово. На камерах спостереження було видно, що чоловік вийшов на проїжджу частину та ліг на дорогу. Його переїхав автомобіль і він помер. Правоохоронці розшукали водійку Audi, яка могла бути причетною до ДТП, однак жінка заперечила свою вину.

Справу розслідують за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.