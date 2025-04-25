Феєрверки запускали у Виноградові ввечері 24 квітня

Правоохоронці виписали адмінпротокол на мешканця ромського поселення у Виноградові, який запускав феєрверки. За скоєне йому загрожує від 510 до 1020 грн штрафу.

Відео з феєрверками у небі над Виноградовом опублікували учасники місцевої спільноти у Facebook ввечері 24 квітня. На публікацію натрапили правоохоронці і розшукали причетного до правопорушення.

«Піротехніку запускали в одному із поселень. 29-річний місцевий житель запускав феєрверки у стані алкогольного сп’яніння», – зазначили 25 квітня у Виноградівському відділенні поліції.

Мешканці Виноградова оприлюднили світлину з порушником. Фото Еліси Сідей

Порушника притягнули до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 195-6 КУпАП (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів). Санкція статті передбачає від 510 до 1020 грн штрафу.