Останній раз юнака бачили на вул. Лисеницькій

Львівська поліція розшукує 15-річного Дмитра Шеремету, який зник близько 15 години у вівторок, 1 грудня. Про зникнення сина близько 22-ї години вечора повідомила його матір, яка звернулася до поліції. Останній раз хлопця бачили на вул. Лисеницькій у Личаківському районі міста.

«Надійшло повідомлення від львів’янки про те, що 1 грудня близько 15:00 з вул. Лисеницької пішов у невідомому напрямку її неповнолітній син 2005 року народження. На даний час його місце перебування невідоме», – повідомили ZAXID.NET у поліції.

Станом на ранок середи, 2 грудня, юнака ще не знайшли.

Прикмети: ріст 168 см, середньої статури, волосся чорне, на правій щоці родимка. Хлопець був одягений у світло-коричневу куртку, чорні джинси та чорні кросівки.

Якщо комусь відоме місце перебування неповнолітнього, прохання сповістити в поліцію за номером 102 або 097 5163914.