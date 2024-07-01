Поліція оголосила в розшук 54-річного жителя Зарічного, якого підозрюють у вбивстві

У неділю, 30 червня, в селі Вовчиці Вараського району 54-річний чоловік застрелив знайомого, з яким у нього тривалий час були неприязні стосунки. Після злочину підозрюваний втік з місця події, його нині розшукують. Про це 1 липня повідомили у пресслужбі поліції області.

За даними правоохоронців, інцидент поблизу місцевого озера стався близько 20:30. Попередньо відомо, що під час конфлікту 54-річний житель Зарічного здійснив кілька пострілів із автомата у бік 35-річного мешканця села Серники, з яким у нього були неприязні стосунки. Зі слів свідків, стрілець був у стані алкогольного сп’яніння й після скоєного втік на автомобілі Renault Master білого кольору.

Очевидці на власному авто доправили потерпілого до лікарні, однак медики лише констатували його смерть.

«В області, відповідно до наказу начальника Головного управління, введено спеціальну поліцейську операцію. Нападник може мати при собі зброю», – зазначили у поліції.



Правоохоронці встановлюють місцезнаходження зловмисника та звертаються до громадян: якщо вам відома будь яка інформація – телефонуйте за номером 098 874 98 02 або 102.