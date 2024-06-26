Ввечері 25 червня в одному з сіл Головненської громади 44-річний місцевий житель під час конфлікту застрелив свого знайомого. Згодом чоловік сам зателефонував у поліцію і зізнався у вбивстві.

Як повідомили у поліції Волинської області, підозрюваний розповів, що у нього вдома під час застілля виник конфлікт із 40-річним відпочивальником із Києва. Тоді він схопив перероблений стартовий пістолет і застрелив гостя. Від вогнепального поранення потерпілий загинув на місці події.

«Знаряддя вбивства 44-річний власник будинку викинув у водойму на території господарства. Його ще шукають», – зазначають правоохоронці.

Поліцейські затримали зловмисника й наразі вирішують питання про оголошення йому підозри за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.