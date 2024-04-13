Водій авто збив дівчину на сільській дорозі та втік

У п’ятницю ввечері, 12 квітня, у селі Стенятин Сокальської громади на Львівщині водій автомобіля збив 13-річну дівчину на велосипеді та втік. Втікача розшукує поліція.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 21:30 у селі Стенятин Червоноградського району. Невідомий водій на автомобілі здійснив наїзд на 13-річну місцеву мешканку та поїхав з місця події. Унаслідок ДТП дівчинка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Усіх, хто має інформацію, що допоможе встановити обставини ДТП, просять повідомити на оперативну лінію 102 або у найближчий підрозділ поліції.