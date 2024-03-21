Від удару дівчину відкинуло на лобове скло автомобіля

У середу, 20 березня, у місті Новояворівськ на Львівщині 44-річний водій Mazda 626 збив неповнолітню дівчину, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Постраждалу з важкими травмами доправили до лікарні.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 16:30 на вул. Степана Бандери у Новояворівську. 44-річний водій автомобіля Mazda 626, житель одного зі селищ Яворівського району, здійснив наїзд на 16-річну пішохідку, місцеву мешканку. Унаслідок ДТП неповнолітня дівчина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. У поліції уточнили ZAXID.NET, що дівчину госпіталізували з важкими травмами.

ДТП на вул. Степана Бандери в Новояворівську

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.