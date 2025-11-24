Трирічна костопільчанка померла від розриву апендициту у дитячій лікарні в Рівному

Поліція з’ясовує обставини смерті трирічної дівчинки, яку два тижні тому госпіталізували до Рівненської обласної дитячої лікарні з розривом апендициту. Попри дві операції, врятувати дитину не вдалося. Матір звинувачує сімейного лікаря з Костополя у неналежному наданні медичної допомоги та відсутності необхідних обстежень.

Про подію 19 листопада повідомила у фейсбук-групі «Костопільські оголошення» мати дівчинки – Галина Семенюк. За її словами, 9 листопада дочка поскаржилась на біль у животі, після чого вона звернулася до сімейного лікаря Анатолія Шелевицького. Медик дистанційно припустив, що це може бути кишкова інфекція, і призначив лікування.

Наступного дня, коли стан дитини погіршився, мати прийшла на прийом. Лікар повторно підтвердив попередній діагноз і порадив продовжувати призначене лікування. Зі слів жінки, жодних аналізів чи додаткових обстежень він не призначив.

11 листопада дитині стало значно гірше, батьки викликали «швидку». Дівчинку госпіталізували до Рівненської обласної дитячої лікарні, де під час обстеження виявили розрив апендициту та важке внутрішнє запалення. Їй зробили термінову операцію, а згодом – повторну. Проте врятувати дитину не вдалося: 14 листопада вона померла. Остаточний діагноз – гангренозний апендицит.

Після похорону батьки попросили у сімейного лікаря медичну картку дитини, однак, за словами матері, отримати документ їй одразу не вдалося. Спершу їй сказали прийти наступного дня, а тоді – після обіду.

Анатолій Шелевицький повідомив ZAXID.NET, що поки триває слідство і немає висновків експертів, він вважає некоректним коментувати ситуацію.

За інформацією поліції Рівненщини від 22 листопада, що 41-річна костопільчанка подала заяву з вимогою притягнути до відповідальності сімейного лікаря, який, на її думку, неналежно оглянув дитину.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки) та призначили низку експертиз. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.