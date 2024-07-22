9-метровий фонтан на площі Миру у Виноградові відкрили на початку 2024 року

У понеділок, 22 липня, у фонтані на площі Миру у Виноградові виявили тіло місцевого мешканця. Причину його смерті встановлюють правоохоронці.

Як розповіла ZAXID.NET речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан, тіло чоловіка на площі Миру виявили вранці.

«Його знайшли у фонтані і причина смерті поки не встановлена. Це місцевий мешканець 1989 року народження. Тіло загиблого направили на розтин, всі обставини події встановлюють правоохоронці», – зазначила Ганна Дан.

Додамо, що музичний 9-метровий фонтан на площі Миру у Виноградові відкрили на початку 2024 року. Він став одним із елементів реконструйованої вулиці і обійшовся у понад 3 млн грн. Проект реалізовували за програмою транскордонного співробітництва «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014–2020».