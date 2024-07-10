Подія сталася у селі Рокосово Хустського району

Ввечері 9 липня на березі Тиси у Хустському районі виявили тіло 43-річного потопельника. Причини загибелі закарпатця встановлюють правоохоронці.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області 10 липня, тіло чоловіка на березі річки Тиса напередодні о 18:10 виявили мешканці села Рокосово. Підрозділи ДСНС не залучали.

Речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан розповіла ZAXID.NET, що загиблим є 43-річний закарпатець. Його тіло направили на експертизу.

«Попередньо ознак насильницької смерті на тілі чоловіка виявлено не було. Остаточні причини загибелі закарпатця встановлять експерти», — додала Ганна Дан.

Правоохоронці відкрили провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок».