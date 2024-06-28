Загиблого чоловіка знайшли у річці на території селища Буштино

У четвер, 27 червня, на острівці посеред Тиси у Тячівському районі виявили тіло 42-річного мешканця Хмельницької області. Правоохоронці відкрили кримінальну справу з поміткою «природня смерть».

Як повідомили 28 червня в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області, загиблого чоловіка знайшли у річці на території селища Буштино.

«До ДСНС Закарпаття повідомили з поліції щодо необхідності транспортування тіла ймовірного потопельника, який знаходиться на острівку посеред р. Тиса. Водолазно-рятувальним відділення м. Хуст тіло людини транспортовано до берега та передано працівникам поліції», – розповіли рятувальники.

Речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан зазначила ZAXID.NET, що загиблим є 42-річний мешканець Хмельницької області

«Попередньо ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу», – повідомила Ганна Дан.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з поміткою «природня смерть».