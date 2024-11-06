Водій за кермом Mercedes-Benz Sprinter був тверезим

Смертельна аварія сталася 5 листопада близько 18:20, між селами Стебник та Лисець Івано-Франківського району. Водій Mercedes-Benz Sprinter збив пішохода. Правоохоронці шукають свідків ДТП та дізнаються інформацію про загиблого.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 6 листопада, за кермом мікроавтобуса, був 51-річний мешканець Тисмениці. Внаслідок отриманих травм пішохід помер на місці аварії.

Аварія сталася ввечері 5 листопада між селами Стебник та Лисець Івано-Франківського району

«Поліцейські встановлюють особу загиблого. Прикмети: на вигляд 60-65 років, худорлявої тілобудови, волосся середньої довжини, сивого кольору. Чоловік був одягнений в чорні куртку, штани та черевики», – інформують правоохоронці і просять громадян, які могли бути свідками, повідомити про обставини ДТП.

Водій за кермом Mercedes-Benz Sprinter був тверезим. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого, йому загрожує від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.