Поліція Закарпаття відкрила кримінальне провадження за фактом порушення рівноправності громадян через провокаційний напис на будівлі сільради.

Як повідомила поліція в понеділок, 14 грудня, у селі Пийтерфолво на Виноградівщині на фасаді сільської ради невідомі зробили напис провокативного характеру. Правоохоронцям повідомив про нього сільський голова.

«Українська правда» з посиланням на фото напису, опубліковане в соцмережах, пише, що на стіні невідомі написали «Закарпаття – це Україна. Ми за вами прийдемо. Правий сектор».

«На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Наразі вживаються заходи для встановлення осіб, причетних до події. За фактом порушення рівноправності громадян залежно від їхньої національної належності слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України. Санкція вказаної статті передбачає покарання від штрафу до 3 років позбавлення волі», – наголошується в повідомленні поліції.

Нагадаємо, на початку грудня в Закарпатській області виявили кілька провокацій з погрозами на адресу громадян України угорського походження. Зокрема в Інтернеті з’явилося відео, на якому невідомий у чорній масці на фоні начебто вказівника міста Берегове та прапора «Правого сектора», погрожує угорцям, які мають подвійне громадянство.