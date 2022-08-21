Наразі правоохоронці встановлюють усіх організаторів роботи шахрайського кол-центру

У Мукачеві поліцейські викрили кол-центр шахраїв, які телефонували мешканцям різних регіонів України, представлялися працівниками банків і виманювали дані рахунків та пін-коди до карток. За даними поліції, в офісі шахраїв працювали 50 операторів, які випитували у клієнтів банків їх дані, а далі знімали з їх рахунків готівку. Про кількість постраждалих наразі не повідомляється. З кол-центру вилучили всю техніку, зараз поліція встановлює організаторів роботи шахраїв.

Як у суботу, 20 серпня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, зловмисники телефонували клієнтам банків із різних областей України, повідомляли про необхідність проведення операцій з їх банківськими рахунками та виманювали дані, які дозволяли зняти кошти з рахунків.

«Використовуючи психологічні методи впливу та діючи за підготовленою інструкцією, фігуранти випитували у потерпілих їх особисті банківські дані – зокрема йдеться про СVV-код до картки та термін її дії, – які надалі використовували для доступу до онлайн-банкінгу та зняття готівки з їх рахунків», — йдеться у повідомленні.

Поліцейські провели обшуки в офісі шахраїв, вилучили всю техніку та інші речові докази. Наразі тривають оперативні заходи зі встановлення організаторів та інших осіб, причетних до роботи шахрайського кол-центру.

Також поліція встановлює постраждалих осіб. Попередня правова кваліфікація злочину — ч. 3 ст. 190 ККУ (шахрайство). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.