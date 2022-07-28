Аферу організував мешканець Волині разом зі своїми повнолітніми дітьми

На Волині поліція викрила сім'ю шахраїв, які заробляли на фіктивній оплаті послуг територіальних сервісних центрів МВС. Схему організував мешканець Волині разом з двома повнолітніми дітьми. Аферисти допомагали людям реєструвати автомобілі у сервісних центрах. Через термінали вони здійснювали оплату, але після отримання квитанції скасовували платежі. Повернуті гроші вони забирали собі. За попередніми підрахунками, шахраї завдали державі збитків на 1,2 млн грн. Наразі невідомо, чи брали участь у махінаціях працівники сервісних центрів, це з'ясовує поліція.

Про викриття стало відомо у четвер, 28 липня, після повідомлення прес-служби Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Схему організував мешканець Волині разом зі своїми повнолітніми дітьми. Також до афери він залучив свою знайому.

Як встановило слідство, шахраї пропонували послуги щодо збору пакета документів, необхідних для реєстрації транспорту. Аферисти здійснювали обов'язкові платежі через термінали, а коли отримували чек, телефонували в банк і скасовували транзакцію. Квитанцію про нібито успішну оплату разом з іншими документами віддавали своїм клієнтам, а повернуті гроші привласнювали.

«Виявилося, що такі оборудки зловмисники прокручували регулярно, а відтак завдало збитків державі на суму майже 1,2 млн грн», – йдеться у повідомленні. Наразі невідомо, скільки саме клієнтів постраждали внаслідок дій шахраїв.

За місцем мешкання фігурантів оперативники провели обшуки, під час яких вилучили гроші, квитанції на різні прізвища про оплату послуг територіальних сервісних центрів МВС України, талони на чергу в сервісний центр, технічні паспорти на транспортні засоби.

Незабаром чотирьом фігурантам справи вручать підозри за ч.4 ст. 190 ККУ (шахрайство). У разі доведення вини їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Також поліцейські перевіряють причетність співробітників сервісних центрів до махінацій.