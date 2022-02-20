У Києві поліція затримала групу провокаторів, які готували мітинг для російських пропагандистських ЗМІ. В суботу, 19 лютого, в них провели обшуки і вилучили речові докази.

«Група осіб безпосередньо відповідала за пошук та збір громадян, котрі за грошову винагороду брали б участь у мітингах. Відомо, що 20 лютого вони планували провести в Києві масові заходи, головним завданням яких є дестабілізація ситуації в державі та створення “телекартинки” для російських пропагандистських ЗМІ. Загалом планувалося вивести до Офісу президента 1500 осіб», – сказано в повідомленні поліції.

Під час обшуків у організаторів поліцейські вилучили прапори, банери та іншу атрибутику із лозунгами, «чорнові» записи, десятки мобільних телефонів та банківських карток тощо.

Також поліція опублікувала фото вилучених плакатів. На них були гасла «Ні війні», «Росія нам не ворог», «Ми за мир».

З такими плакатами під Офіс президента мали вийти до 1500 людей, фото поліції

Зазначимо, що 20 лютого Україна вшановує пам’ять загиблих на Майдані. Разом з тим, Росія провокує в Україні нову війну. Наразі це робиться руками бойовиків на Донбасі, але держава-агресор вже стягнула до українського кордону військову техніку і понад 150 тис. військових.