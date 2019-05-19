Поліція встановила особу чоловіка, який підірвав себе у відділенні банку в Старобільську

Гранату в одному з відділень банку міста Старобільськ, що на Луганщині, підірвав колишній боєць батальйону «Айдар», котрий намагався отримати кошти за підробленим паспортом. Про це на своій сторінці у Facebook повідомив заступник голови Національної полції В'ячеслав Аброськін.

«Невідомий чоловік у відділенні ПриватБанку у Старобільську надав працівникам банку паспорт з наявними признаками підроблення, але коли працівники банку викликали поліцію, він підірвав гранату. Від тяжких поранень чоловік загинув на місці, також отримали нетяжкі поранення й травми поліцейський, три працівника банку та три відвідувача. В ході проведених заходів особа загиблого встановлена - це мешканець Луганщини, 1966 р.н. У 2014-2015 рр він брав участь в АТО у складі батальону "Айдар", раніше затримувався за підозрою у викраденні людини», - зазначив Аброськін.

У помешканні загиблого знайшли цілий арсенал зброї.

Окрім того, у помешканні зловмисника поліцейські вилучили зброю та гранати, а у його близького знайомого знайшли цілий склад зброї. Йдеться про ручні гранатомети, автомати, пістолети, набої й міни.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 травня, в приміщенні філії одного з банків Старобільська на Луганщині чоловік підірвав гранату, внаслідок чого сам підривник помер, а ще п'ятеро цивільних осіб і співробітник поліції, які в цей час знаходилися в приміщенні, отримали поранення різної тяжкості