Смертельна ДТП сталася у Калуші ввечері 21 серпня

Смертельна ДТП сталася у Калуші ввечері 21 серпня. 36-річний водій Audi A6 збив пішохода. Особу загиблого встановлюють правоохоронці.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 22 серпня, за кермом Audi був мешканець Калуської громади.

«Водій передньою частиною автомобіля вчинив наїзд на пішохода, який у чорному одязі перебував на смузі руху автомобіля. Чоловік від отриманих травм помер на місці», – інформують правоохоронці.

Поліція встановлює особу загиблого, якому на вигляд близько 45 років. Був одягнений у чорні куртку та штани, синю футболку, взуття коричневого кольору та темно-синю кепку.

За порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, відкрито кримінальну справу. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.