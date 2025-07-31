Журналіст Юрій Макарова повідомив про напад 16 квітня 2025 року

Поліція Києва завершила розслідування щодо нападу на 70-річного журналіста Юрія Макарова і вважає, що він сам себе поранив ножем. Згідно з експертизами, всі зразки ДНК, відібрані із речових доказів, належать лише потерпілому. Пресслужба поліції у четвер, 31 липня, повідомила, що журналіст погодився з усіма висновками.

«Поліція вилучила ймовірне знаряддя злочину – ніж та чохол до нього, який знайшли неподалік, та скерувала усе на експертизу. За результатами експертного дослідження, зразки ДНК, відібрані із речових доказів, належать виключно потерпілому, що вказує на те, що тілесні ушкодження чоловік завдав собі самостійно», – повідомила поліція.

Інформація про ножове поранення Юрія Макарова надійшла поліції ввечері 16 квітня. Інцидент трапився біля одного з житлових комплексів Солом’янського району столиці. Юрій Макаров розповідав, що до нього підійшов невідомий та завдав удар ножем. Після цього журналіста госпіталізували, а поліція розпочала розслідування за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 ККУ).

У межах розслідування поліція допитала десятки ймовірних свідків, переглянула відео з камер спостереження та провела слідчий експеримент. Згідно з результатами, сторонніх людей біля журналіста, коли його поранили, не було.

Журналіст Макаров пройшов комплексну судову психолого-психіатричну експертизу. У висновку досліджень йдеться, що у момент завдання поранень чоловік мав гостру реакцію на стрес. Саме це могло впливати на його дії. Потерпілий визнав висновки експертизи. Поліція закрила кримінальне провадження.

Після повідомлення поліції «Суспільне» попросило підтримки для свого колеги. У заяві йдеться, що на стан журналіста вплинула війна та її наслідки.

«Ми просимо підтримки для Юрія Макарова – талановитого журналіста й автора проєктів, чиї роботи дивляться і будуть дивитися покоління українців. На його фізичний і психологічний стан вплинула війна та її наслідки. Юрій пройшов лікування, залишається на зв’язку з близькими людьми, друзями й колегами», – повідомило «Суспільне».

Юрій Макаров – український журналіст та телеведучий, з 2019 року є виконавчим продюсером «Суспільного». У 90-х він став відомим завдяки роботі на 1+1. З 2007 до 2009 років він був головним редактором «Українського тижня». Згодом працював ведучим на каналі «UA:Перший», радіо «Культура».