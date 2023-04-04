Хлопець переїхав з Харківщини до Львова

Поліцейські викрили і затримали юнака, який у шахрайський спосіб видурив у львів’янки 7300 доларів. Він зателефонував 77-річній пенсіонерці, представився лікарем і сказав, що її донька потрапила в лікарню після ДТП, а гроші потрібно для термінової операції. Шахраєм виявився неповнолітній харків’янин.

Як повідомили 4 квітня у поліції Львівщини, випадок трапився 31 березня близько 11:00.

«Пенсіонерка сприйняла цю вигадану історію на віру і в подальшому до неї додому приїхав незнайомець, якому вона передала кошти у сумі 7300 доларів США. Проте невдовзі жінка з’ясувала, що в аварію її донька не потрапляла, а насправді вона стала жертвою шахрая», – зазначили у поліції.

Поліцейські з’ясували, що до шахрайства причетний 17-річний житель Харкова, який зараз проживає у Львові. Орієнтування на нього надіслали в усі підрозділи поліції Львівщини та інших областей України і 2 квітня його затримали у Хмельницькій області під час скоєння схожого злочину.

Хмельницька поліція додала, що юнак попався при спробі ошукати жінку за такою ж схемою на Дунаєвеччині.

«Жінка не розгубилась та попередила сусіда, щоб в разі чого допоміг їй. Вона погодилась з телефонним шахраєм віддати гроші "кур’єру", який мав їх доставити начебто для надання допомоги її дочці. Коли хлопець прибув за грішми, сусід затримав його та передав поліцейським», – повідомили у поліції Хмельницької області.

17-річний мешканець Харківщини зізнався у скоєному. Слідчі проводять розслідування за ч.2 ст.190 ККУ (шахрайство). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі до трьох років.