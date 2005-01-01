Поліція затримала двох зловмисників за розбійний напад на львівського таксиста

У Пустомитівський відділ поліції у суботу, 9 червня, звернувся за допомогою 30-річний львів’янин, який працює водієм таксі. Чоловік повідомив, що близько 21:35 у с. Конопниця на нього вчинили розбійний напад двоє пасажирів.

За словами заявника, двоє пасажирів, яких він мав завезти у це село, неподалік дачного кооперативу приставили йому до голови пістолет та намагалися заволодіти автомобілем Volkswagen Passat. Коли ж таксист викинув ключі від машини у траву, незнайомці втекли у ліс в напрямку автодороги Львів-Шегині, повідомив відділ комунікації поліції Львівської області.

Протягом кількох годин правоохоронці встановили особи зловмисників. Ними виявилися жителі одного із сіл Одеської області віком 28 та 39 років, які тимчасово мешкали у Львові. Їх затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Пістолет, яким вони погрожували таксистові, вилучили та скерували на експертизу.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій). Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, напередодні у Львові затримали двох зловмисників, які пограбували квартиру на 80 тис. грн.