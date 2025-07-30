Зловмисники нападали на перехожих і силою відбирали їхні речі

Правоохоронці затримали групу підозрюваних у трьох грабежах, що сталися в ніч на 28 липня в Івано-Франківську. Чоловікам загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 30 липня, зловмисники нападали на перехожих і силою відбирали їхні речі. Перший напад стався на вулиці Чорновола. Один із нападників відволік увагу 23-річного потерпілого, інші – нанесли удари в обличчя. Відтак силоміць відібрали сумку, в якій були готівка, ключі від квартири, навушники та інші особисті речі.

Аналогічний напад стався через кілька годин у центрі Івано-Франківська. Підозрювані силою відібрали у 38-річного чоловіка мобільний телефон Redmi та навушники AirPods.

«Крім двох завершених грабежів, правоохоронці задокументували ще одну спробу вчинення злочину. Один із фігурантів намагався вирвати з рук мобільний телефон у неповнолітнього хлопця, однак потерпілий зумів утримати його. Зловмисник побив потерпілого та одразу втік з місця події», – зазначили правоохоронці.

Поліцейські проаналізували відеозаписи з камер спостереження, відтворили маршрут пересування нападників і за кілька годин у центрі Франківська затримали причетних до грабежів.

Ними виявилися двоє 22-річних та один 18-річний хлопець, які раніше не були судимими. За грабіж, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням насильства, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України) їм загрожує від 7 до 10 років ув’язнення.