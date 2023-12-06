У затриманих знайшли склад зброї та великі суми готівки

Поліцейські Дніпропетровщини затримала учасників злочинного угруповання, яке займалось торгівлею зброєю. Про це 6 грудня повідомила прес-служба поліції.

Зазначається, що затримані займались не лише торгівлею зброєю, а й відмиванням коштів. Усі затримані – мешканці Дніпра. Під час обшуків слідчі вилучили арсенал зброї, боєприпасів та вибухових речовин: 21 пістолет, 7 пістолетів-кулеметів, 14 рушниць, 5 гвинтівок, 10 автоматів Калашникова, близько 25 тис. набоїв різного калібру та пакування, 36 протитанкових гранатометів, 76 гранат, димові шашки та інші речові докази.

Крім цього, у зловмисників вилучено великі суми грошей: 5,7 млн доларів, майже 50 тисяч євро, понад 700 тис. гривень, а також п’ять автомобілів преміум-класу.

Усі учасники організованого злочинного угруповання затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання зброї та боєприпасів), та обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою. Також розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

За результатами поліцейської спецоперації, в одному з гаражних кооперативів міста поліцейські управління КОРД заблоковували автомобіль «Toyota Highlander» та затримали фігурантів, причетних до вказаних злочинів.https://t.co/PGVe6Hc8iq — Національна поліція України (@NPU_GOV_UA) December 6, 2023

У затриманні та обшуках брали участь близько 100 правоохоронців міста та області. Правоохоронці продовжують заходи щодо причетності до вказаного кримінального правопорушення інших осіб та каналу надходження боєприпасів.