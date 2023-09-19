На Прикарпатті шеф-кухарка відомого ресторану «Рубель», що в Яремчі, у вільний від роботи час продавала набої та осколкову гранату. Жінку під час збуту зброї затримали правоохоронці. Івано-Франківський міський суд призначив їй покарання у вигляді півтора року умовного терміну.

Під час досудового слідства обвинувачена сказала слідчим поліції, що 208 патронів та осколкову ручну гранту Ф-1 знайшла випадково у лісі. На знахідку натрапила на початку квітня 2023 року поблизу смт. Делятин Надвірнянського району Івано-Франківської області. Після того принесла набої та гранату до себе додому. Наприкінці квітня вирішила продати частину патронів.

«Жінка взяла зі собою 183 патрони до нарізної вогнепальної зброї до Івано-Франківська. В місті о 16:00 19 квітня зустрілася з потенційним покупцем біля міського озера. За набої від чоловіка обвинувачена отримала 3000 гривень», – йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду від 8 вересня.

Через місяць жінка вирішила продати решту набоїв та осколкову гранату. Обвинувачена домовилася з покупцем, що приїде до нього додому. 19 травня жінка продала 25 набоїв та вибухівку чоловіку за 12 000 гривень.

В суді жителька Прикарпаття щиро розкаялася, підписала з прокурором угоду про визнання винуватості. Суддя врахував, що жінка за місцем проживання характеризується позитивно, раніше не судима, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, і встановив їй покарання півтора року умовно. Також обвинувачена повинна сплатити 4,5 тисячі гривень за проведення судових експертиз.