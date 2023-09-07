Під час обшуків в чоловіка вилучили понад 1700 одиниць зброї, набоїв та вибухових речовин

Правоохоронці затримали мешканця Дніпропетровської області, який організував продаж і постачання зброї з фронту в західні області. Вдома у чоловіка провели обшуки, вилучили понад 1700 одиниць озброєння. Підозрюваному вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Працівники Служби безпеки України та тернопільські поліцейські встановили, що незаконний канал торгівлі зброєю організував 47-річний житель міста Верхньодніпровськ Дніпропетровської області. Під час слідчо-оперативних заходів правоохоронці провели обшуки на території трьох областей – Тернопільської, Івано-Франківської та Дніпропетровської. Підозрюваного жителя Дніпропетровщини затримали, а в приміщеннях знайшли цілий склад зброї та вибухонебезпечних предметів.

Автомати і кулемет чоловік зберігав в себе вдома в сейфі, а от артилерійські снаряди тримав у ящиках в погребі, який розташований на подвір'ї.

«У ході санкціонованих обшуків, проведених у Дніпропетровській області, та негласних слідчих розшукових дій, що проходили на Тернопільщині та Івано-Франківщині, оперативники вилучили понад 40 артилерійських снарядів, ручний кулемет Калашникова, два автомати, 9 ручних гранат із запалами, 8 гранатометних пострілів, обріз мисливської рушниці, револьвер, майже 1500 набоїв, вибухові речовини та детонатори», – повідомили в поліції Тернопільщини у четвер, 7 вересня.

Уся зброю працівники поліції відправили на експертизу. Після досліджень, конфісковане озброєння передадуть для потреб Сил оборони. Організатору злочинної мережі вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу). Чоловіку також суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Правоохоронці проводять слідчі дії і встановлюють всіх осіб, які могли бути причетні до незаконного обігу зброї.