29-річного нападника затримала поліція

Уночі на вівторок, 20 лютого, у місті Новояворівськ на Львівщині під час конфлікту в місцевому кафе 29-річний відвідувач вдарив ножем у живіт 22-річного хлопця. Постраждалий з пораненням печінки опинився в лікарні, а нападника вже затримала поліція.

За даними поліції Львівщини, інцидент трапився близько опівночі в одному з кафе на вул. Шевченка в Новояворівську. Між місцевими мешканцями віком 22 і 29 років, які перебували в кафе, виник конфлікт, під час якого старший завдав молодшому ножове поранення у живіт. Постраждалого госпіталізували з пораненням печінки, внутрішньочеревною кровотечею. Наразі його здоров’ю та життю нічого не загрожує.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне тяжке тілесне ушкодження (ч.1 ст.121 ККУ). Нападника затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.