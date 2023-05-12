У гаражі виявили 20 мішків з бурштином крупної фракції

У мешканця селища Володимирець на Рівненщині поліція знайшла майже півтонни бурштину. Попередньо вартість каміння оцінюють в майже 7 млн грн. Чоловік зберігав каміння крупної фракції, зокрема, один з каменів має вагу 1,2 кг.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, обшук у будинку 34-річного мешканця Володимирця проводили у четвер, 11 травня, на підставі відкритого кримінального провадження про незаконний видобуток бурштину в Вараському районі.

«Під час обшуку в господарстві 34-річного чоловіка поліцейські виявили в гаражному приміщенні 20 мішків, наповнених камінням бурштину крупної фракції загальною вагою 455 кілограмів. Один із камінців заважив 1 кг 200 гр. Його вартість може сягати 230 тисяч гривень, а сума вилученого загалом – майже семи мільйонів грн», – йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про арешт всього каміння, також його відправлять на експертизу, за результатами якої прийматиметься відповідне процесуальне рішення. За інформацією поліції, наразі від надання будь-яких показань 34-річний житель Володимирця відмовляється.

Зазначимо, що санкція ч.1 ст. 240-1 ККУ (незаконний видобуток бурштину) передбачає максимум до трьох років ув'язнення.