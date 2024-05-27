Аварія сталася близько 18:00 24 травня на перехресті вулиць Митної і Шевченка

В Ужгороді водій Toyota Rav4 збив велосипедиста і втік з місця аварії. Патрульні поліцейські знайшли водія і склали на нього протоколи за скоєння ДТП та втечу з місця події.

Аварія сталася близько 18:00 24 травня на перехресті вулиць Митної і Шевченка в Ужгороді. На відео з камер спостереження, оприлюдненому депутатом міської ради Віталієм Глаголою, видно, як водій Toyota Rav4 збив велосипедиста і, залишивши його на дорозі, поїхав геть.

У понеділок, 27 травня, у коментарі ZAXID.NET речник Патрульної поліції Закарпатської області Ернест Завадський розповів, що водія, який збив велосипедиста, розшукали і склали на нього протоколи за статтями 124 та 122-4 КУпАП. Внаслідок ДТП велосипедист не постраждав.

За порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів чи іншого майна, водієві загрожує 850 грн штрафу або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року. За залишення місця ДТП – 3400 грн штрафу або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до двох років, або адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб.

За інформацією Віталія Глаголи автівка, на якій скоїли ДТП, належить екс-очільнику «Офісу реформ на Закарпатті» Івану Дем’янчуку.