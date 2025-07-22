425 полк провів наступальну операцію на Курщині

Бійці 425-го окремого штурмового полку «Скала» провели успішну наступальну операцію у Курській області, під час якої ліквідували два батальйони російської армії. Про це йдеться у повідомленні 425-го ОШП.

Як повідомили у 425-го ОШП, штурмові групи та розвідники зачистили населений пункт та урочище Новий путь. Там розташовувався великий російський опорний пункт: десятки бліндажів, вогневих точок, захищенні бетонними та мінними загородженнями.

Українські військові діяли малими групами. Спершу кордон перетнули бійці мотоциклетної роти. Завдяки швидкому пересуванню на мотоциклах, їм вдалося проникнути на територію Курщини та закріпитися там. Після цього на Курщину зайшли піхотні штурмові групи, які одразу зайняли траншеї в південній частині урочища й далі використовувати цю ділянку як опорний пункт. Військові зазначають, в районі урочища Новий путь росіяни мали приблизно роту піхотинців.

Росіяни постійно намагалися вибити українських військових, залучаючи резерви. Однак українським штурмовикам допомагала розвідувальна група, яка розташовувалась в тилу росіян за три км від держкордону, та попереджала про пересування ворожих піхотинців. Ця позиція отримала назву «Руля». Розвідники перебували в тилу росіян півтора місяця.

«Нам все доставляли дронами: їжу, воду, батарейки для рації. Найскладніше було вийти з російського тилу. Кілька разів натрапляли на пости росіян, доводилося відходити. Старші проробляли операцію, щоб полегшити нам завдання», – розповів розвідник 425-го ОШП.

Щоб росіяни не змогли вибити українських військових з Курщини, по них постійно працювала артилерія, міномети, ударні дрони, які знищували бліндажі та укриття росіян. Паралельно з цим на Курщину заходили нові групи українських штурмовиків, які зачищали територію, розширюючи зону контролю.

За місяць боїв за населений пункт та урочище Новий путь росіяни втратили приблизно два батальйони піхотинців.

«Одночасно полк “Скала” проводив операції в районі населених пунктів Краснооктяберське та урочищ Комсомольське та Обод. В результаті вдалося суттєво поповнити обмінний фонд, а також зробити крок на шляху до створення буферної зони на території ворога», – зазначили у 425-му ОШП.

Нагадаємо, 20 травня стало відомо, що у ЗСУ з’явилася перша мотоциклетна штурмова рота у складі 425-го окремого штурмового полку «Скала». Вже 22 травня у полку повідомили, що бійці новоствореної мотоциклетної роти здійснили перший успішний штурм.